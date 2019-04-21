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ГИБДД планирует удвоить число вопросов в экзамене на права

, ИА "Амител"
Госавтоинспекция рассматривает варианты усложнения "теории"
Госавтоинспекция собирается усложнить теоретический экзамен на получение водительских прав / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Госавтоинспекция собирается усложнить теоретический экзамен на получение водительских прав / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Госавтоинспекция собирается усложнить теоретический экзамен на получение водительских прав в конце 2019 года, сообщает "Российская газета".

Рассматриваются несколько вариантов. Основной – это увеличение количества вопросов.

Так, по словам руководителя отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ Николая Гилякова, их число может достигнуть 50 (сейчас их 20 – прим. ред.).

Также возможен рост количества комплектов билетов, в зависимости от того, какую категорию планирует получить экзаменуемый.

Кроме того, рассматривается опыт Германии, где на вопрос может быть несколько правильных ответов, и если кандидат в водители не указывает один из них – ему начисляется штрафной балл.

Главная задача такой реформы – заставить водителей задумываться над предложенными ситуациями, а не зубрить наизусть правильные ответы на вопросы в билетах.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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