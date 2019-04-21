Госавтоинспекция собирается усложнить теоретический экзамен на получение водительских прав в конце 2019 года, сообщает "Российская газета".
Рассматриваются несколько вариантов. Основной – это увеличение количества вопросов.
Так, по словам руководителя отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ Николая Гилякова, их число может достигнуть 50 (сейчас их 20 – прим. ред.).
Также возможен рост количества комплектов билетов, в зависимости от того, какую категорию планирует получить экзаменуемый.
Кроме того, рассматривается опыт Германии, где на вопрос может быть несколько правильных ответов, и если кандидат в водители не указывает один из них – ему начисляется штрафной балл.
Главная задача такой реформы – заставить водителей задумываться над предложенными ситуациями, а не зубрить наизусть правильные ответы на вопросы в билетах.
Комментарии