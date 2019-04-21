Владелец американской компании SpaceX и главы производителя электромобилей Tesla Илон Маск в своем Twitter продемонстрировал знание русских поговорок.
Началось все с того, что один из русскоязычных его подписчиков выразил подозрение, что бизнесмен активно осваивает космос, чтобы привезти на Землю "инопланетных захватчиков".
"Где инопланетяне?", — неожиданно спросил на русском Маск.
На это другой россиянин ему ответил, что они живут под поверхностью Марса.
"Это они сломали марсоход Opportunity, когда он подобрался слишком близко", — аргументировал свою позицию бездоказательным предположением подписчик.
"Вот где собака зарыта", — ответил русским фразеологизмом изобретатель.
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