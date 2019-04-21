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УАЗ насмерть сбил женщину у трамвайной остановки в Новосибирске

, ИА "Амител"
Трагедия произошла на улице Авиастроителей
'УАЗ Патриот' насмерть сбил женщину в Дзержинском районе Новосибирска / Фото: vk.com/act54

"УАЗ Патриот" насмерть сбил женщину в Дзержинском районе Новосибирска / Фото: vk.com/act54

"УАЗ Патриот" насмерть сбил женщину в Дзержинском районе Новосибирска, сообщает Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54".

Трагедия случилась сегодня, 21 апреля, возле трамвайной остановки "Поликлиника".

По словам очевидца, тормозной путь внедорожника составил приблизительно от 20 до 25 метров.

Горожане информируют, что на этом месте пассажиры трамвая высаживаются практически на дорогу и автомобилистам во избежание наезда на пешехода приходится заранее снижать скорость перед этим участком.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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