Территория до и после уборки / Фото: Екатерина Кузнецова / vk.com/incident_22
В субботу, 20 апреля, инициативная группа бийчан провела уборку территории в районе лесозавода.
Фотоотчет о проделанной работе участники добровольного субботника выложили в паблике "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
Активисты призвали население города поддержать акцию, убравшись в своих микрорайонах, и выкидывать отходы только в специально отведенных для этого местах.
"Давайте сделаем город в котором мы живем чище", — обратились они к пользователям Сети.
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