Во время выставки о жизни последнего царя России в новосибирском Доме офицеров неизвестный похитил ноутбук, на котором был уникальный фотоархив о жизни Николая II, сообщает паблик "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте".
Злоумышленник действовал дерзко и уверенно. Сначала он сделал вид, что разговаривает по телефону, а потом, уличив момент, когда на него никто не смотрит – положил ноутбук в пакет и спокойно покинул здание.
Момент кражи запечатлела камера видеонаблюдения. Ориентировки на предполагаемого преступника уже разосланы.
Отметим, что Новосибирск стал третьим городом России, где показывали эти уникальные экспонаты.
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