Количество жертв в результате терактов в Шри-Ланке продолжает расти и уже превысило 150 человек, сообщает lenta.ru со ссылкой на News 1st.
Сейчас известно о 160 погибших и 368 раненых людях. Наибольшее количество погибло при взрывах в церквях во время служений в честь католической Пасхи.
Так, только в Негомбо получили смертельные повреждения 93 верующих. В Баттикалоа 27 людей погибли и 73 пострадали. Взрывы в столице – Коломбо – унесли жизни еще 40 человек и ранили – 295.
Напомним, сегодня, 21 апреля, террористы устроили взрывы практически одновременно в шести местах: трех католических церквях и трех пятизвездочных отелях.
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