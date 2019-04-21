Момент появления крупного светящегося объекта на небе зафиксировали на видеорегистратор в Нижегородской области.
Судя по его "поведению", можно сделать вывод, что это падающий метеорит. Он с быстро расчертил на темном небе яркую полосу, после чего пропал из виду.
Это достаточно необычное явление успели заметить жители сразу нескольких городов региона, в том числе, Автозавода, Арзамаса и Доскина, сообщает телеканал "Звезда".
Многие пользователи Сети с юмором отнеслись к падению метеорита.
"Китайский фонарик, мы такие на новый год запускаем", — пошутил один из них.
Другие выдвигали версии, что это могло быть, если не комета. Например, один из них связал происшествие с запуском ракеты Space-x.
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