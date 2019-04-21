Ужасные события продолжают разворачиваться в Шри-Ланке, сообщает ТАСС со ссылкой телеканал NDTV и портал News 1ST.
Еще не подсчитали точное число жертв, остановившись на 185 погибших, как прогремели еще два взрыва.
Седьмой по счету произошел рядом со столичным зоопарком в районе Дехивала, а восьмой – в районе Дематагода.
Взрыв возле зверинца, по первым сведениям, унес жизни минимум двух человек. Еще свыше десятка госпитализированы с ранениями. Последствия последнего теракта пока неизвестны.
Примечательно, что до сих пор ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за эти массовые убийства.
Напомним, наибольшее количество погибших зафиксировано в двух церквях в столичном пригороде Негомбо. Взрывы там произошли во время служения в честь праздника католической Пасхи.
Комментарии
Сегодня посмотрел новую серию "Игры престолов". Просто списаны с исламтеррористов эти "мёртвые ходоки" . Совпадение с этой мусульманской террористической заразой просто фантастическое. Такие же зомби и такие же уроды, как эти мигранты-беженцы. Получается , что эту опасную заразу надо уже сейчас начинать искоренять. Европа это наглядно показывает. Видимо для стран, где есть мусульмане-мигранты наступает "исламская зима".