Пожар в трансформаторной будке на улице Кутузова в Бийске случился в субботу, 20 апреля.
В ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что потушили возгорание мусора в электроподстанции.
Источник в Бийском филиале "Алтайкрайэнерго" утверждает, что будка была пустой – никакого оборудования в ней не было.
Это подтверждается и словами местного жителя, который утверждает, что в этом месте регулярно ночевали бомжи.
Со слов очевидцев, которые опубликованы в паблике "Инцидент Бийск", на месте происшествия также были замечены правоохранительные органы.
Также в соцсетях распространяют информацию, что при пожаре мог погибнуть бездомный, однако подтверждения этих сведений от официальных источников пока не поступало.
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