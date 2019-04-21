18 улиц Бийска включены в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает Минтранс Алтайского края.
На их ремонт выделено 300 млн рублей, что позволит проложить 18 км нового асфальта.
Список улиц, попадающих под финансирование проекта, формировался по объективным критериям.
В частности, в него включены дороги, которые видят туристы, пребывающие на вокзал и автовокзал (ул. Вали Максимовой), а также проезжающие через город по пути в Горный Алтай (ул. Шишкова).
Для развития туризма отремонтируют и улицу Гилева, которая пролегает через исторический центр города, где расположены достопримечательности купеческого Бийска.
Также обновят дороги, соединяющие центр города с отдаленными микрорайонами (переулок Яровой, улицы Волочаевская, Севастопольская, Туркменская и Угольная, автодорога от поселка Нефтебаза).
В перечень попали и проезжие части наиболее отдаленного поселка города (переулок Байкальский, улицы Дальняя, Крайняя и Льнокомбинат), в котором расположены крупные социально-значимые объекты.
Еще пять дорог включены в программу из-за загруженности дорожной сети (улицы Вагонная и Красноармейская) и с целью усовершенствования инфраструктуры (переулок Спичечный, улицы Мамонтова и Шадрина).
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