Практически один из пяти избирателей проголосовал 21 апреля во втором туре президентских выборов на Украине за первые два часа, сообщает ТАСС.
По сведениям на 11:00 явка составила 18,15%. Наиболее активно идут на избирательные участки в Запорожье (24,62%). Наименьший интерес к процессу проявляют в Закарпатской области (8,64%).
Также стоит обратить внимание, что независимо от количества проголосовавших выборы все равно признают состоявшимися, так как порога явки на Украине не существует.
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