Владимира Зеленского уличили в нарушении процедуры голосования на президентских выборах в Украине, которые стартовали 21 апреля.
Об этом на своем аккаунте в Facebook сообщил представитель штаба шоумена и кандидата на пост главы государства Дмитрий Разумков.
По его словам, полицейские составили на Зеленского протокол за то, что он показал заполненный бюллетень, что запрещено.
"Новый президент — новые правила, — написал Разумков. — Все должны жить по закону!".
Напомним, по данным на 11:00 проголосовал уже практически каждый пятый избиратель страны.
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