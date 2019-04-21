Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва обнародовал в своем аккаунте в социальной сети Facebook данные экзитполов выборов президента Украины.
Чтобы не нарушить местное законодательство, он использовал эзопов язык, однако имена кандидатов легко угадываются за "названиями спиртных напитков", которые предпочитают украинцы 21 апреля.
Ожидаемо лидирует Владимир Зеленский. Согласно опросам возле избирательных участков, за него проголосовали 76% избирателей. Он лидирует во всех регионах, включая Западную Украину, пишет Гужва.
Лишь 24% опрошенных признались, что больше симпатизируют Петру Порошенко, следует из сведений, опубликованных в 18:00 по московскому (и киевскому) времени.
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