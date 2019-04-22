Фото: avito.ru
Эксклюзивную квартиру площадью 134 квадратных метра с дизайнерским ремонтом в стиле Loft продают в центре Барнаула за 9,55 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено в кирпичном доме на пересечении проспекта Социалистического и улицы Пролетарской.
В квартире имеется камин и сауна. Территория дома огорожена, по всему периметру установлены камеры видеонаблюдения. Также на территории расположена зона барбекю с уютной беседкой.
Комментарии
Лофт, бессмысленный и беспощадный.
Тока забежать переночевать...
Это уже третье объявление из этого дома за последние дни. Там весь дом распродают ?
Малкин похоже начинает имущество возвращать)))
чета перепланировка - жесть
там узаконено это все?
теплые лоджии и кухня над жилой зоной
и ванная вместо комнаты ?
и стены несущие убраны
БТИ как там на это смотрит?