13 человек задержаны по подозрению в причастности к взрывам в Шри-Ланке, сообщает РИА Новости.
О взятии под стражу возможных организаторов и исполнителей ужасных терактов одним из первых сообщил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.
Восемь взрывов в столице Коломбо и других близлежащих городах при проведении католического праздника Пасхи унесли жизни свыше 200 человек. Ранения получили почти 500 человек.
Как сообщает "Ъ", для обеспечения безопасности граждан в стране объявлен комендантский час. Он продлится с 18:00 по местному времени до 6:00 следующего дня.
Кроме того, заблокирован доступ в социальные сети. В частности, речь идет о Facebook, Viber и WhatsApp.
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