Размер средней заработной платы в Алтайском крае остается самым низким в Сибирском федеральном округе, следует из данных, опубликованных Новосибирскстатом за период января-февраля 2019 года.
По итогам первых двух месяцев этого года в Алтайском крае данный показатель составил 24 566 рублей. Во всех остальных субъектах СФО средние зарплаты выше.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе-феврале 2019 года составила 37 030,5 рубля", – отмечают в статистическом ведомстве.
Среди регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях.
Во многом лидерство этих регионов по уровню зарплат объясняется особенностями отраслевой структуры экономики данных субъектов и величиной применяемого районного коэффициента.
Комментарии
Примитивная экономика-примитивные доходы.
позорище
21372,42 рублей, без налогов. Страх.
Для кого указывается с налогами?
В России налоги граждане сами не платят. Поэтому эта сумма никого не интересует.
Ваш кэп.
333,7 доллара по текущему курсу...
Статистика по зп у нас мало отражает доход домохозяйства. Повсеместный уход в черные з\п практически по всем коммерческим структурам не дает отражать в статистике реальные з/п. Кто хоть раз искал обычного юриста, экономиста, бухгалтера (не нач отдела) знает, что на 30-35 з/п сильно не насобеседуешь... На мой взгляд, средняя семья, где муж и жена с высшими образованиями имеет доход (не з/п) 60-80 тр
Да сколько можно то уже этот позор публиковать?