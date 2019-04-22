Артист Владимир Зеленский уверенно побеждает на выборах президента Украины – после подсчета 63,02% бюллетеней он набирает 73% голосов избирателей, сообщает РБК.
Таким образом, Петр Порошенко лишился даже теоретической возможности обойти Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Промежуточный результат Порошенко составляет 26,66% голосов.
Всего в выборах приняли участие 11,693 миллиона граждан Украины. Явка составила 63,07%.
Из 25 регионов Украины Порошенко победил только во Львовской области, где ему удалось набрать 64,49% голосов. Во всех прочих областях и в Киеве победа за Зеленским.
Комментарии
Пора уже прекращать глумление - был артистом, стал президентом. Может тогда про нашего писать - бывший агент КГБ...
09.00
Да ладно вам, не плачьте..
КГБ и цирк это разные вещи. Агент всегда был на службе у государства. А клоун он и есть клоун
22.04.2019 09:23
- гость -
Почитайте почему контору ликвидировали, в свободном доступе ведь есть...