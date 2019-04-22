Лидирующий на выборах президента Украины артист Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение на родину арестованных в России моряков, передает РИА "Новости".
Кроме того, кандидат в главы государства анонсировал "мощную информационную войну", посредством которой он рассчитывает прекратить конфликт в Донбассе.
В штабе Владимира Зеленского также заявили, что приоритетом для него будут контакты с Россией. Впрочем, пока неизвестно, кто будет вести переговоры с Москвой.
Напомним, что в данный момент Владимир Зеленский уверенно побеждает во втором туре президентских выборов на Украине. После обработки 63,02% бюллетеней он набирает 73% голосов избирателей. У его оппонента Петра Порошенко – 26,66% голосов.
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