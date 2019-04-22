Алтайский край вошел в пятерку регионов – лидеров России с самой большой убылью населения за последние три года. Об этом пишут РИА "Новости" со ссылкой на данные Росстата.

Самое существенное сокращение численности населения наблюдается в Еврейском автономном округе, Магаданской и Тамбовской областях. На последнем месте в рейтинге расположилась Еврейская автономная область, здесь численность населения за три года сократилась на 3,72%. В Магаданской области этот показатель составил 3,53%, в Тамбовской области – 3,27%.

В последнюю пятерку также входят Курганская область (минус 3,16%) и Коми (минус 3,1%).

Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской области (минус 46,68 тысячи человек), Нижегородской области (минус 45,68 тысячи человек) и Алтайском крае (минус 43,89 тысячи человек).

Миграционный отток отмечен в 59 регионах страны, максимальный – в Дагестане, Омской области, Коми, Оренбургской области и Алтайском крае.

Что касается регионов, где прибывало население в последние три года, то возглавил рейтинг Севастополь, где численность населения за три года увеличилась на 6,46%. На втором месте – Ингушетия, где зафиксирован рост на 5,2%, на третьем – Чечня (рост на 4,5%).

Высокие показатели также в Тюменской области (рост на 4,41%), Ленинградской области (рост на 3,88%) и Московской области (рост на 3,84%).

Санкт-Петербург расположился на седьмой строчке, там рост населения составил 3,03%. Москва заняла 12-е место, рост населения составил 2,31%. Население Крыма за три года выросло лишь на 0,25%, регион занимает 23-ю позицию в рейтинге.

Лидерами по миграционному приросту стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край – отмечается, что это экономически развитые регионы с привлекательными рынками труда и условиями для мигрантов.

Москва и Петербург, а также Дагестан, Чечня и Ханты-Мансийский автономный округ входят в пятерку лидеров по естественному приросту населения (рождаемость минус смертность).