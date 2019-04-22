Пять светофоров отключат на дорогах Барнаула в понедельник, 22 апреля, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Так, с 09:00 до 16:00 в связи с плановыми ремонтными работами отключены светофорные объекты на пересечениях улицы Челюскинцев с улицами Гоголя и Загородной.
Кроме того, с 13:30 до 16:30 не будут работать светофоры на пересечениях Павловского тракта с улицами Фурманова и Советской Армии, а также по адресу: Павловский тракт, 49.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков.
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