Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и региональное правительство в понедельник, 22 апреля, работают в Каменском районе.
Как сообщили в пресс-службе региональных властей, краевой руководитель проводит личный прием граждан. Так, заведующая детским садом №18 Инна Позднякова рассказала Виктору Томенко, что построенный в 1978 году садик ни разу капитально не ремонтировался, а в здании течет крыша.
В этой связи губернатор дал поручение краевым Министерству образования и науки, а также Минфину оперативно изучить вопрос и принять нужные решения по ремонту.
Также жители Камня-на-Оби обратились к главе региона с просьбой о предоставлении городу аппарата гемодиализа. Кроме того, горожане рассказали о проблемах невыплаты заработной платы и выходного пособия в связи с сокращением штата на одном из предприятий, обратились с жалобами на плохую организацию уборки мусора в городе и отсутствие освещения в одном из районов города.
Комментарии
Почему не закупают льготные лекарства для детей?!