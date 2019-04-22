Объездную дорогу в обход Барнаула и мост через Барнаулку на территории городского округа отремонтируют в 2020 году. Как следует из данных Госзакупки, начальная цена контракта – 293,5 млн рублей.
Мост (км 4+612) полностью отремонтируют, заменят опоры, перила и дорожную одежду. На дороге проведут укрепительные работы, обновят дорожную одежду, заменят все старые дорожные сооружения на новые. На период реконструкции движение будет организовано по одной половине проезжей части. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 17 мая.
По проекту контракта, работу необходимо выполнить до 1 октября 2020 года.
Отметим, что в ноябре 2019 года на реконструкцию будет закрыт и старый мост через Обь в Барнауле. Сейчас специалисты устанавливают предварительную стоимость реконструкции. Вероятно, что мост будет закрыт для автомобилей почти весь 2020 год.
Комментарии
Где это? Что за "обход Барнаула" ?
Амик, уточните пожалуйста расположение дороги