Кто стал новым президентом Украины и что это значит для России

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента, в котором участвовало два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен, актер Владимир Зеленский. Кто победил на выборах президента Украины и как их результаты могут повлиять на отношения с Россией, – в материале Amic.ru.
Окончательные итоги выборов пока неизвестны, Центризбирком продолжает подсчет бюллетеней. После обработки 65% электронных протоколов на выборах с огромным отрывом лидирует Владимир Зеленский, он набрал 73,03% голосов. У действующего президента Украины Петра Порошенко 24,64% голосов, чуть более 2% бюллетеней признаны недействительными, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Украины.
По данным национального экзитпола (опросов избирателей после голосования на участках), президентом Украины станет Владимир Зеленский. 73,2% опрошенных сказали, что голосовали за него.
Официальные результаты выборов будут опубликованы, ориентировочно, 30 апреля.
Выборы президента Украины прошли не без нарушений. Так, по данным "Газеты.ру", в нарушениях обвинили самого Зеленского. На кадрах украинского телеканала видно, как кандидат в президенты демонстрирует избирательный бюллетень, в котором стоит галочка напротив его фамилии. По местному законодательству это нарушение тайны голосования, которое наказывается штрафом или ограничением свободы на срок до трех лет.
В МВД Украины пообещали провести проверку сообщения СМИ, а позже в штабе Зеленского сообщили, что кандидату придется заплатить штраф за демонстрацию бюллетеня.
Также в штабе Зеленского проинформировали о том, что к ним поступило 1251 сообщение о нарушениях на выборах. Речь идет о технических ошибках, "подкупе" избирателей материальными вещами", агитации сторонниками оппонента.
Массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, на выборах президента Украины не было, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК и МВД Украины.
Действующий президент Петр Порошенко признал свое поражение на выборах сразу после того, как стали известны результаты экзитполов. Он сказал, что покинет пост президента через месяц, но из политики уходить не собирается.
"Дорогие украинцы, уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решили большинство украинцев, и я принимаю это решение", – цитирует Порошенко rosbalt.ru.
По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, оснований для того, чтобы Россия не признала результаты выборов на Украине, нет. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24", подчеркнув, что это личная точка зрения.
Массовых нарушений на выборах не было, хотя участие в голосовании не приняли миллионы людей на юго-востоке страны и в России, что "подмочило репутацию, легитимность этих выборов".
По словам Косачева, основанием для непризнания результатов выборов могла стать дисквалификация кандидата Зеленского за сутки до дня голосования. Напомним, кандидата обвиняли в том, что он призывал приобретать билеты на дебаты на стадионе "Олимпийский" (по мнению истца, это был подкуп избирателей).
"Теоретически сегодня мог остаться только один кандидат, который благополучно победил бы в лучшем духе советских времен. Вот это для меня было бы очевидным основанием, для того чтобы с таким результатом выборов не соглашаться и такие выборы не признавать", – прокомментировал Константин Косачев.
Официальных комментариев российских властей на эту тему пока не последовало. Вероятно, заявление сделают после публикации окончательных итогов выборов.
О результатах выборов на Украине высказался статс-секретарь замглавы МВД России Григорий Карасин. Он заявил РИА "Новости", что Украина вступила в ответственный этап истории. "Теперь очередь нового руководства страны понять и реализовать надежды своих избирателей. Это касается, естественно, как внутренней, так и внешней политики страны. Ответственный этап украинской истории", – сказал он.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что судить о потенциале нового президента рано: нужно дождаться его первых шагов на посту, чтобы понять, "будет ли он действительно "слугой народа" Украины или будет продолжать политику в интересах "вашингтонского обкома". Слова Слуцкого приводит ТАСС.
В первую очередь, Зеленский поблагодарил тех, кто голосовал за него, и тех, кто не сделал этого. "Я обещаю, что никогда не подведу вас всех", – цитирует кандидата ura.news.
Также Зеленский поблагодарил СБУ (Службу безопасности Украины) за то, что "держали в тонусе".
Своей первоочередной задачей на посту президента Украины Зеленский назвал возвращение на Украину "военнопленных", которые находятся в заключении на территории России. Речь идет о 22 моряках и двух сотрудниках СБУ, задержанных 25 ноября 2018 года на границе России и Украины. По данным российских властей, судно нарушило границу и следовало в сторону Керченского пролива, не реагируя на предупреждения. В итоге нарушителей границы задержали.
Также в штабе Зеленского сообщили, что он планирует прекратить конфликт в Донбассе благодаря "мощной информационной войне" и сделать контакты с Россией личным приоритетом.
Комментарии
вот она демократия! Украина вырвалась из протухшего совка! Молодцы! Удачи вам украинцы!
продолжайте наблюдение)
это значит еще 2-3 недели срача в зомбоящике
22.04.2019 11:11
-гость-
Эти же крики ты издавал в 15 году, когда поросенка "выбрали".
а у нас 20 лет сплошного сконенавставания
А теперь про свои обещания можно сказать что пошутил...
-гость- 11:36
вы про 25 миллионов рабочих мест?
ничего это не значит для России, скоро будет как предидущий жаловаться что в Кремле трубку не берут.
был алкаш, стал наркоман.
11:48
технарь
Есть надежда, что он раскатает сепаров и освободит жителей Донбасса.
22.04.2019 11:54
- гость -
Есть надежда, что тебя привлекут за призывы к экстремизму.
12:30
- гость -
Скорее это тебя укатают, за одобрение сепаратизма и призывы к нему, щенок!
Сиканул болезный?
Интересные эти люди ! Посмотрели как АКТЁР СЫГРАЛ ПРЕЗИДЕНТА в сериале и решили , что в жизни будет КАК В КИНО . Поживём - увидим что получится , а пока сплошная " Свадьба в Малиновке " .
Блин, у нас тоже губернатор был из шоу-бизнеса, но потом начал местных депутатов гонять активно, чем закончилось - печально. Как бы новый президент судьбу не повторил...