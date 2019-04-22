Автоледи 1998 года рождения допустила наезд на женщину-пешехода утром в понедельник, 22 апреля, в Барнауле.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, авария произошла в 08:15 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Власихинской в районе дома №125.
Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоиснпекции установили, что женщина-водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Nissan Tiida, допустила наезд на женщину 1975 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Затем Nissan наехал на автомобиль Toyota Vitz.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована. По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
опять ниссан
22.04.2019 11:19
- гость -
и чо дальше?
требую! мужчин водителей в новостях называть автомэн!
20 лет уже автоледи
22.04.2019 11:37
- гость -
требую! мужчин водителей в новостях называть автомэн!
Тогда уже автосэр, или лучше автолорд
автобарон, автогосподин
Она точно была Леди?? Судя по поведению , нет
Автоледи? Автошушера - так будет точнее. Автошушера с мобилой на ухе вместо сережек!
Автоледи? Автошушера - так будет точнее. Автошушера с мобилой на ухе вместо сережек!
на автошалабушке.
Убрать бы весь хлам с дорог
Госспади, на кого же она плиту оставила то и зачем села за руль этой бесовской брички?
да заколебали эти уже пятицилиндровые! права что ли добывают ???
12:24
гость
Вот и я говорю, что сидела бы в своей уютной кухоньке и борщик варила. Но нет же, сбил лукавый её с панталыку - заставил сесть за поводья самоходной брички, что бы та бед натворила!!
автоледи, сбила пешеледи
автоледи-авто хлам
особенно РСП(Расведёнки с прицепами) вообще жесть!