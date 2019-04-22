Артист и шоумен Владимир Зеленский станет новым президентом Украины. Во втором туре выборов он обошел действующего президента Петра Порошенко более чем в два раза. Портал Amic.ru, не дожидаясь, пока проснется Москва, опросил алтайских экспертов, профессионально интересующихся мировой политикой. Они сошлись во мнении, что результат выборов был предсказуем.

"Итоги были предсказуемы. Это, скорее, победа Петра Порошенко была бы сенсацией. Украина стала страной, которую накрыла антиэлитная волна. К власти пришел человек с типажом популиста, как, например, Эммануэль Макрон во Фракции. Такие все чаще приходят во власть через выборы. В мире запрос на неполитиков во власти, на тех, кто несет новую искренность. Все устали от политической серости и обыденности", – прокомментировал Amic.ru алтайский политтехнолог, руководитель "Центра политического консалтинга" Константин Лукин. По его словам, избиратели сочли Зеленского таким же, как и они.

О предрешенности второго тура сказал и другой алтайский эксперт, политолог, доцент кафедры политологии АГУ Сергей Асеев. Он напомнил о теории второго тура, когда без мощного чрезвычайного ресурса, высокой поддержки сверху, действующий кандидат проигрывает в девяти из десяти случаев. Итогом кампании был отрыв Зеленского от Порошенко в 2-3 раза.

Константин Лукин высоко оценил предвыборную кампанию Зеленского.

"Его штаб максимально использовал положительные качества кандидата, все нужные символы. Это помогло ему в первом туре обойти Тимошенко и остальных претендентов на второе место. Во втором туре было достаточно поддерживать интерес. Ролики Зеленского были сделаны профессионально и качественно с точки зрения политтехнологии. Штаб Порошенко наоборот, не знал, что делать и размывал кампанию", – сказал Лукин.

Он добавил, что минувшей ночью на Украине произошло обнуление любых взаимоотношений Украины с другими странами, обнуление внутренней повестки.

Что же касается отношений с Россией, то, по мнению Константина Лукина, они скорее всего не изменятся.

"В этой кампании не было пророссийского кандидата, который мог бы победить. Россия на все смотрела со стороны и с установкой: кто придет, с тем и будем выстраивать отношения. Есть надежда, что от нового президента не будет оголтелого ура-патриотизма, как от предыдущего. И что хотя бы к русскому языку там будут нормально относиться", – считает Лукин.

Сергей Асеев сказал так: "Судя по тому, как спокойно прошла агитация перед вторым туром, можно говорить о латентных договоренностях между олигархическими группами на Украине. Никакой серьезной смены курса не будет. Зеленский будет вынужден лавировать между популизмом и ответственностью перед элитой и содержанием, которое бы устраивало спонсоров их бюджета из Европы и США. С Европой пока будет поиск балансового интереса, в том числе сырьевого фактора. Украинская экономика вся контролируется, от этого "пляшется" и политика. Политэлита Украины абсолютно не самостоятельна".

По мнению депутата парламента Алтайского края от "Справедливой России" Владислава Вакаева, таким людям как Зеленский, "гораздо проще взять власть, чем удержать и грамотно распорядиться ей. И судьба Михаила Евдокимова это очень хорошо демонстрирует".

"Представители "старой" политики умеют создавать проблемы подобным "выскочкам". Впрочем, для меня гораздо интересней посмотреть, как этот общемировой тренд отразится на России. Я не сомневаюсь в том, что в той или иной форме это произойдет и у нас. Ведь запрос на обновление политической элиты в нашей стране нарастает с каждым днем", – такое мнение высказал на своей странице в "Фейсбуке" депутат.