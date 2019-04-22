Понедельник, 22 Апрель, 13:21

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,96
€ 71,92
Обь
282см +58

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Украину накрыла антиэлитная волна: алтайские эксперты оценили победу Зеленского

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Победу шоумена назвали ожидаемой
Новый президент Украины Владимир Зеленский / Фото: ukrr.info

Новый президент Украины Владимир Зеленский / Фото: ukrr.info

Артист и шоумен Владимир Зеленский станет новым президентом Украины. Во втором туре выборов он обошел действующего президента Петра Порошенко более чем в два раза. Портал Amic.ru, не дожидаясь, пока проснется Москва, опросил алтайских экспертов, профессионально интересующихся мировой политикой. Они сошлись во мнении, что результат выборов был предсказуем.

"Итоги были предсказуемы. Это, скорее, победа Петра Порошенко была бы сенсацией. Украина стала страной, которую накрыла антиэлитная волна. К власти пришел человек с типажом популиста, как, например, Эммануэль Макрон во Фракции. Такие все чаще приходят во власть через выборы. В мире запрос на неполитиков во власти, на тех, кто несет новую искренность. Все устали от политической серости и обыденности", – прокомментировал Amic.ru алтайский политтехнолог, руководитель "Центра политического консалтинга" Константин Лукин. По его словам, избиратели сочли Зеленского таким же, как и они.

О предрешенности второго тура сказал и другой алтайский эксперт, политолог, доцент кафедры политологии АГУ Сергей Асеев. Он напомнил о теории второго тура, когда без мощного чрезвычайного ресурса, высокой поддержки сверху, действующий кандидат проигрывает в девяти из десяти случаев. Итогом кампании был отрыв Зеленского от Порошенко в 2-3 раза.

Константин Лукин высоко оценил предвыборную кампанию Зеленского.

"Его штаб максимально использовал положительные качества кандидата, все нужные символы. Это помогло ему в первом туре обойти Тимошенко и остальных претендентов на второе место. Во втором туре было достаточно поддерживать интерес. Ролики Зеленского были сделаны профессионально и качественно с точки зрения политтехнологии. Штаб Порошенко наоборот, не знал, что делать и размывал кампанию", – сказал Лукин.

Он добавил, что минувшей ночью на Украине произошло обнуление любых взаимоотношений Украины с другими странами, обнуление внутренней повестки.

Что же касается отношений с Россией, то, по мнению Константина Лукина, они скорее всего не изменятся.

"В этой кампании не было пророссийского кандидата, который мог бы победить. Россия на все смотрела со стороны и с установкой: кто придет, с тем и будем выстраивать отношения. Есть надежда, что от нового президента не будет оголтелого ура-патриотизма, как от предыдущего. И что хотя бы к русскому языку там будут нормально относиться", – считает Лукин.

Сергей Асеев сказал так: "Судя по тому, как спокойно прошла агитация перед вторым туром, можно говорить о латентных договоренностях между олигархическими группами на Украине. Никакой серьезной смены курса не будет. Зеленский будет вынужден лавировать между популизмом и ответственностью перед элитой и содержанием, которое бы устраивало спонсоров их бюджета из Европы и США. С Европой пока будет поиск балансового интереса, в том числе сырьевого фактора. Украинская экономика вся контролируется, от этого "пляшется" и политика. Политэлита Украины абсолютно не самостоятельна".

По мнению депутата парламента Алтайского края от "Справедливой России" Владислава Вакаева, таким людям как Зеленский, "гораздо проще взять власть, чем удержать и грамотно распорядиться ей. И судьба Михаила Евдокимова это очень хорошо демонстрирует".

"Представители "старой" политики умеют создавать проблемы подобным "выскочкам". Впрочем, для меня гораздо интересней посмотреть, как этот общемировой тренд отразится на России. Я не сомневаюсь в том, что в той или иной форме это произойдет и у нас. Ведь запрос на обновление политической элиты в нашей стране нарастает с каждым днем", – такое мнение высказал на своей странице в "Фейсбуке" депутат.

Читайте также в сюжете: Выборы президента Украины
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

22.04.2019 11:41
гость

В мире запрос на неполитиков во власти

Такое было 100 лет назад, когда Ленин сказал, что каждая кухарка может управлять страной

0  0
22.04.2019 11:44
гость

Комик стал президентом это очень подходит Украине

0  0
22.04.2019 11:44
гость

Теперь на Украине будет весело

0  0
22.04.2019 11:50
- гость -

11:44
гость
Комик стал президентом это очень подходит Украине

Разве Беня Коломойский комик? Сепаратисты на востоке Украины напряглись, ведь Беня прищучит их всех.

0  0
22.04.2019 11:50
- гость -

11:44
гость
Так понимаю, что чемоданоносец подходит для России?

0  0
22.04.2019 12:39
- гость -

Алтайский ыкспертам какое до этого дело? У вас в крае зп ниже, чем на Украине, позорники. У себя порядок наведите сначала, а потом уже хохлов учите жить.

0  0
22.04.2019 13:11
Гостю

То что вы пишете про зарплаты на Алтае и на Украине - это ложь. По данным Госстата Украины средняя зарплата за 2018 год составила 9161 гривну (то есть 22761 рубль), тогда как по данным Росстата средняя зарплата в крае за 2018 год составила 25960 рублей (а в среднем по России - 36857 рублей). Так что пусть наши эксперты «учат украинцев жизни» - имеют право))

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
13:09
Молодой парень убил лопатой двух людей в Горном Алтае 0
12:54
Очередную фальшивую купюру в 5000 рублей выявили в Барнауле 0
12:33
Кто такой Владимир Зеленский, который стал президентом Украины 11
12:23
Женщина угнала автомобиль у жителя Горно-Алтайска, чтобы съездить в гости 0
12:09
Звезде шансона Любови Успенской стало плохо перед вылетом в Барнаул 6
11:48
Перевозчики не смогли отсудить у мэрии Барнаула деньги за льготников 3
11:35
Заливные луга горят за новым мостом в Барнауле 3
11:30
Помнить поколениями: спортсмены почтили память погибших 0
11:23
Украину накрыла антиэлитная волна: алтайские эксперты оценили победу Зеленского 7
11:12
Автоледи сбила женщину-пешехода и врезалась в машину в Барнауле 14
11:01
Кто стал новым президентом Украины и что это значит для России 14
10:49
Объездную дорогу через Барнаул отремонтируют за 300 миллионов в 2020 году 2
10:37
Кабмин на выезде: правительство Алтайского края начало работу в Каменском районе 1
10:26
Пять светофоров отключат в Барнауле за один день 0
10:14
Женщина пострадала после столкновения Toyota Camry со столбом в Барнауле 0
10:05
Определены лучшие футболисты среди воспитанников детских домов Алтайского края 0
09:52
Названы регионы – лидеры России по приросту и убыли населения за три года 3
09:33
Защищаемся от насекомых: активность клещей – не помеха отдыху на природе 0
09:22
Сколько дней будут отдыхать россияне на майские праздники в 2019 году 8
09:12
Зеленский назвал главные задачи на посту президента Украины 4
09:01
ГМИЛИКА и "Алтайлес" запустили передвижную выставку детских рисунков 0
09:01
Toyota Camry слетела с дороги и снесла столб рядом с аэропортом в Барнауле 3
08:49
Владимир Зеленский уверенно побеждает на выборах президента Украины 3
08:33
Мастерская снов: опыт, качество, инновации 0
08:18
Жидкая, горячая, живая: 10 фактов о планете Земля, которые вас удивят 5
08:06
Учитывать момент и быть смелым в решениях: правила жизни и редкие фото Ленина 67
07:50
Рок в голову, аккумулятор под капот: выиграй приз от "НАШЕ Радио Барнаул" 0
07:34
Квартиру в стиле Loft с камином и сауной продают в Барнауле за 9,55 млн руб. 6
07:19
Где купить "правильные" куличи и пасхи к святому празднику 4
07:02
В Барнауле пройдет акция по обмену мелочи на купюры 4
06:48
Страстная седмица по дням: что нельзя делать на неделе перед Пасхой 5
06:32
Сумасшедшее преображение девушек, которые увлеклись качалкой 17
06:17
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается с потепления 0
06:01
Гид по зарплатам сибиряков: сколько получают на Алтае и в других регионах СФО 11
05:48
Страстная неделя: как правильно подготовиться к Пасхе и все успеть. Инфографика 6
23:54
Задержаны 13 подозреваемых в терактах в Шри-Ланке 1
22:29
Появились данные экзитполов второго тура выборов на Украине 5
21:59
Патриарх обвинил ученых в попытке вытеснить Бога из сознания 15
20:48
Дмитрий Быков пришел в сознание после комы 0
19:44
Зеленского накажут за нарушение при голосовании 0
19:22
Спасатели отработали эвакуацию людей при паводке в Бийске 0
18:52
В Бийске отремонтируют дороги 18 улиц на 300 млн рублей 1
18:19
Каждый пятый избиратель проголосовал на выборах на Украине 0
17:59
Пожар в трансформаторной будке потушили в Бийске 0
17:20
Еще два взрыва прогремели в Шри-Ланке 1
16:49
В Новосибирске без вести пропала женщина в вязаной шапке 0
16:22
Барнаульцы жалуются на свалку мусора в лесу возле Павловска 4
15:59
Падение метеорита в Нижегородской области сняли на видео 1
15:29
Свыше 150 человек погибли при взрывах в Шри-Ланке 2
14:59
Фотоархив о Николае II похитили на выставке в Новосибирске 1
14:23
Добровольцы вывезли гору мусора в районе бийского лесозавода 1
13:57
Книги семи авторов издадут на средства бюджета Алтайского края 0
13:27
При взрывах в церквях Шри-Ланки погибли десятки людей 0
12:50
УАЗ насмерть сбил женщину у трамвайной остановки в Новосибирске 3
12:11
20 апреля в Барнауле горели трамвай, два дома и гараж 0
11:48
Два человека пострадали в столкновении иномарок в Барнауле 0
11:18
Илон Маск ответил по-русски на вопрос об инопланетянах 2
10:45
ГИБДД планирует удвоить число вопросов в экзамене на права 7
10:08
"Слышит и реагирует": состояние Дмитрия Быкова улучшается 3
09:36
Суд рассмотрел иск об отстранении Зеленского от выборов 1
09:10
В Новосибирске поймали серийного похитителя дорогих велосипедов 5
08:35
Союз пенсионеров России по Республике Алтай избрал нового главу 0
08:03
В Барнауле начали курсировать 24 садоводческих маршрута 0
07:50
Королевский стиль: гардероб Её Величества Елизаветы II 5
07:34
Великий понедельник: что нельзя делать в первый день Страстной недели 2
07:19
"Артист не бывает богатым": шоу-театр "Калейдоскоп" о закулисье профессии актера 1
07:03
Дизайнерскую квартиру в доме бизнес-класса продают в Барнауле за 8,5 млн рублей 0
06:32
Как празднуют Вербное воскресенье и что можно есть в этот день 1
06:17
Дождь и мокрый снег прогнозируют в Алтайском крае 21 апреля 0
06:01
Запросы выше: сколько платят главбуху в Барнауле и легко ли ему найти работу 5
23:13
Супруга Зеленского попала в базу данных "Миротворца" 0
22:20
Новосибирские росгвардейцы вынесли из горящего дома пенсионера 0
21:13
Стала известна программа празднования 9 Мая в Барнауле 2
20:08
Автокран и бетономешалка столкнулись в Барнауле 0
19:29
Когда отмечается католическая Пасха и почему она не совпадает с православной 3
19:01
Фигуристка Медведева выступила в откровенном наряде 7
18:34
Ученые назвали простой способ избежать деменции 3
18:10
ВСУ обидели слова Зеленского о повстанцах Донбасса 1
17:37
Майские праздники будут на день короче январских 0
17:01
Новосибирская учительница напала на школьницу в туалете 6
16:32
На Алтае в полтора раза выросло число грабежей и разбоев 8
16:05
Я ваш приговор: яркие цитаты и интересные моменты дебатов Порошенко и Зеленского 5
15:34
Барнаульцев приглашают к участию в выставке ретроавтомобилей 1
15:04
Горящая иномарка на алтайской трассе попала на видео 1
14:39
Прокуратура США просит приговорить Бутину к тюрьме 0
14:08
Кадыров рассказал про "детский страх" Порошенко 0
13:34
Заберем его себе: глава Барнаула Дугин рассказал о судьбе "Изумрудного" парка 11
13:16
В США назвали шокирующие факты об экономике России 7
13:06
Субботник "века": как чиновники, депутаты и общественники "Изумрудный" чистили 14
12:39
Свыше сотни домов сгорели за сутки в Забайкалье 1
12:00
Что делать с вербой в Вербное воскресенье и как она может защитить от беды 0
11:31
Первенство Сибири по самбо проходит в Бийске 0
11:04
Зеленский вынудил Порошенко преклонить колено на дебатах 7
10:38
В Новосибирске эвакуировали людей из задымленного гипермаркета 0
10:09
Массовый субботник с участием чиновников и депутатов стартовал в "Изумрудном" 0
09:38
Лесовоз перевернулся и рассыпал бревна в Алтайском крае 0
09:06
Феи, эльфы и квест в книгохранилище: как прошла "Библионочь" в Барнауле 1
08:31
Два человека пострадали в ДТП с опрокидыванием иномарки в Барнауле 2
08:14
Соцсети: в Барнауле умер на улице пожилой мужчина 5
08:06
Барнаульцы смогут бесплатно сдать мусор с субботников на полигон 0
07:50
Неизвестный фюрер: "вечный" ефрейтор с фобией насморка 37
07:34
Как приготовить незабываемый пасхальный кулич 7
07:19
"Боятся, что мест не хватит": как идет призывная компания в Алтайском крае 11
07:03
Кто и как может стать донором крови в Барнауле 3
06:48
Уникальную квартиру с аквариумом и большими рыбками продают в Барнауле за 12 млн 3
06:17
Местами снег и дождь: прогноз погоды в Алтайском крае на 20 апреля 0
06:01
Первая репетиция парада Победы прошла в Барнауле 1
04:07
Ученые нашли останки крупнейшего хищного млекопитающего на Земле 0
03:05
Сергей Лазарев назвал главного соперника на конкурсе Евровидение 0
02:08
РЖД будут подавать пассажирам еду в картонных упаковках вместо пластиковых 2
01:03
Михаил Горбачев проиграл выборы в Индонезии 0
00:02
Страницу во "ВКонтакте" каждого второго россиянина заблокируют по примеру Таноса 3

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.