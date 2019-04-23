ТЦ "Алтай" не без гордости может похвастаться самым большим и разнообразным мебельным кластером в городе. В 65 мебельных отделах, занимающих площадь более 20000 кв. м, представлен огромный ассортимент мебели на любой вкус и достаток.
У жителей города появилась уникальная возможность приобрести приглянувшийся товар по сниженным ценам. В ТЦ "Алтай" объявлена распродажа мебели, и это не только скидки в отделах, акции и адресные программы лояльности, но и дополнительный дисконтированный ассортимент предметов для вашего дома. В лучших традициях гаражных распродаж диваны, столы, комоды, стулья по приятным ценам выставлены прямо в галерее торгового центра возле магазинов.
В беспрецедентной акции участвуют как известные федеральные бренды, так и местные производители.
"Ахтамар", "Прайд мебель", "Мебель Поволжья", "Азбука уюта", "Фато", "DaVita мебель", "Столика", "SL мебель", "Райтон", "Шатура", "Ангстрем", Lazurit – и это еще не полный список участников распродажи.
Дополнительные площади позволят продавцам распродать прошлые коллекции, выставочные образцы и просто товары со скидками. Для покупателей это отличная возможность совершить максимально выгодные покупки.
Распродажа стартовала 18 апреля 2019 года и продлится до 28 апреля. Успейте посетить!
ТЦ "Алтай"
г. Барнаул, проспект Космонавтов, 6В
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