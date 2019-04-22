Перевозчики не смогли отсудить у мэрии Барнаула деньги за льготников

Арбитражный суд отказался удовлетворить иск компании "БарнаулПассажирТранс", требовавшей с администрации Барнаула 18 миллионов рублей за компенсацию убытков за перевоз городских льготников. Всего же по состоянию на конец марта в Арбитражном суде рассматривались претензии к мэрии порядка семи транспортных компаний. По информации Amic.ru в "БарнаулПассажирТранс" уже планируют обжаловать решение Арбитражного суда.

Напомним, что мэрия Барнаула не компенсирует перевозчикам потери за перевоз городских льготников. А их около 10 тысяч. Фактически сегодня каждый такой пассажир может приобрести два вида проездных – безлимитный по городу за 450 рублей и за 650 рублей с пригородом. В среднем получается одна поездка на автобусе для такого пассажира обходится в 10 рублей. Остаток ложится на плечи перевозчиков, а мэрия краевой столицы не компенсирует затраты. Как итог – все равно страдают потребители.

Ранее перевозчики уже направляли письмо губернатору Виктору Томенко. В нем они просили рассмотреть вопрос о повышении стоимости проездного билета отдельным категориям граждан.

Как следует из результатов суда, в администрации уверены, что выпадающие доходы "БарнаулПассажирТранса" полностью возмещены. Так, в 2017 году компания получила из бюджета 54,4 миллиона рублей в качестве субсидий за работу на пригородных социально важных маршрутах. В 2017 году предприятие воспользовалось заниженной ставкой аренды территории автобазы, которую у города арендует перевозчик.

На этом компания сэкономила 14 миллионов рублей. В итоге суд постановил, что городская администрация могла установить постановлением сниженную цену проездного билета для пенсионеров. Перевозчик называет это льготой, которую нужно компенсировать, но суд установил, что это постановление не обязывает предоставлять льготы по оплате проезда на городском общественном транспорте указанной категории граждан, а определяет стоимость проездного билета и условия его использования.

Отметим, что данное судебное решение может "свести на нет" все усилия перевозчиков по получению дополнительных льгот у мэрии Барнаула. Без них, как неоднократно писал Amic.ru, ситуация в отрасли будет только хуже и хуже и вопрос об обновлении автопарка можно будет забыть на ближайшие годы.

Так, согласно анализу аудиторской фирмы "ЛИФО-Аудит" для предприятия ОАО "БарнаулПассажирТранс" обоснованный тариф на октябрь 2018 года на перевозку одного пассажира в Барнауле составлял 31,7 рубля. Об этом, к слову, перевозчики уже писали Виктору Томенко в предыдущем письме осенью прошлого года. Как следует из расчетов, для обновления парка автобусов в Барнауле перевозчику, без субсидий властей, необходимо установить тариф 37 рублей за одну поездку.

Так, в Барнауле средний возраст трамваев составляет 31 год при сроке эксплуатации 15 лет. Изношенность около 90%. Причем парк не обновлялся уже почти пять лет. Автобусы же не закупались в городе шесть лет. Для того чтобы обновить 360 автобусов большого и среднего класса, перевозчикам необходимо около шести миллиардов рублей. По словам представителей рынка, новая программа алтайского Минтранса с выделением субсидий позволила бы перевозчикам обновить часть автопарка в ближайшие годы. Так уже происходило в начале 2000-х годов, когда только ОАО "БарнаулПассажирТранс" закупило более 100 новых автобусов. Стоимость топлива за эти 10 лет выросла в 6-7 раз, а зарплаты сотрудников при этом замерли на месте. Многие водители уходят в другие отрасли, а также переезжают в соседние регионы, где зарплата водителя автобуса, к слову, составляет более 50 тысяч рублей в месяц.