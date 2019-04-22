По данным МЧС, людям пожар не угрожает / Фото: Вера Самойлова / vk.com/barneos22
Заливные луга горят недалеко от Барнаула за новым мостом через Обь, сообщили порталу Amic.ru в региональном главке МЧС России.
Столб дыма с места пожара взволновал жителей краевой столицы. Фотографиями, на которых запечатлено задымление, горожане делятся в социальных сетях.
Представитель ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщил порталу Amic.ru, что палы в районе нового моста, по имеющимся данным, являются несанкционированными. Угрозы населению данный пожар не представляет. На место выехали пожарные.
Комментарии
За это уже не наказывать , за это уже карать нужно . Всю экосистему угробили !
каждый год такое
Они не вчера горят а несколько недель и ни одной пожарной замечено не было ни в один из дней сколько не проезжали мимо