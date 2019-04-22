Звезде шансона Любови Успенской стало плохо перед вылетом в Барнаул

Звезде российского шансона Любови Успенской стала плохо перед вылетом в Барнаул в понедельник, 22 апреля. Вечером певица должна была дать концерт в Театре драмы в рамках юбилейного тура.
Неизвестно, состоится ли большой юбилейный концерт Успенской, который должен был пройти вечером в Театре драмы. В гастрольном агентстве "Лига-Арт", привозящем артистку, сообщили, что сейчас обсуждается вопрос о переносе концерта на другую дату. Более подробную информацию они предоставят в ближайшее время.
Отметим, что 21 апреля Любовь Успенская выступала в Москве в рамках концерта Брендона Стоуна "История одной любви". Об этом она написала в своем официальном Instagram.
Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве в семье директора Киевской фабрики бытовой техники. Окончила музыкальную школу и Киевское музыкальное училище имени Глиэра. Работала в Киеве, там же записывалась. В 17 лет уехала в Ереван, работала певицей. В 1978 году эмигрировала из СССР. Около года жила в Италии, а после выехала в США. С 1993 г. гастролирует в России. Сотрудничает с композиторами Региной Лисиц и Игорем Азаровым.
Комментарии
Не везет звездам в барнаульском аэропорту
100 водочки не просила?
ботекс потёк
А мы билеты купили. И че теперь...все отменяется что ли((
Делать Вам не хрен.
22.04.2019 12:36
Гость
Перенесут дату поди, не отменят. Сколько билеты на нее стоят?