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Алтайский ПФР разъяснил, в каких случаях нужно обращаться за перерасчетом пенсии

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В пенсионном фонде прокомментировали информацию в СМИ о том, пенсионерам якобы нужно обращаться за перерасчетом
ПФР пояснил, кому нужно обращаться за перерасчетом пенсии / Фото из архива Amic.ru

ПФР пояснил, кому нужно обращаться за перерасчетом пенсии / Фото из архива Amic.ru

Никакого дополнительного перерасчета пенсии по неучтенному стажу массово не проводится. Так в алтайском отделении ПФР прокомментировали запрос Amic.ru относительно таких сообщений в федеральных СМИ и разъяснили, в каких случаях такой перерасчет действительно производится.

"В последнее время в средствах массовой информации распространяются недостоверные сведения о необходимости обращения за перерасчетом пенсии с указанием несоответствующих законодательству правил перерасчета. В связи с этим отделение ПФР по Алтайскому краю заявляет: несмотря на то, что такое понятие как "перерасчет пенсии" действительно существует, приведенная в подобных публикациях информация не соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсионеров", – прокомментировал управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю Борис Трофимов.

В середине апреля в СМИ появилась информация о том, что не все россияне получают дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного стажа работы. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин. В пример он приводит историю с жителем Свердловской области, который добился перерасчета пенсии за 12 лет на сумму 370 тысяч рублей. Оказалось, что ему не учли стаж работы на вредном производстве на Крайнем Севере. Депутат заявил, что люди попросту не знают о положенных доплатах, а некоторое сотрудники пенсионного фонда не всегда объясняют.

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По словам Бориса Трофимова, если документы о трудовой деятельности, заработке и о нестраховых периодах (службе в армии, периоде ухода за детьми, инвалидами) уже учтены для исчисления пенсии, то и выбор наиболее выгодного для пенсионера варианта расчета уже сделан. Необходимости повторно предоставлять документы нет.

В 2018 году в алтайское отделение ПФР поступило 633 письменных обращения от пенсионеров с просьбой проверить правильность расчета пенсии. В фонде проверили все обращения и установили, что во всех случаях выбран наиболее выгодный вариант расчета и отсутствовала необходимость проведения перерасчета.

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Трофимов подчеркнул, что пенсии назначаются в строгом соответствии с законом в автоматическом режиме с использованием лицензионного программного комплекса.

"При назначении пенсии используются представленные заявителем документы и информация, имеющаяся в Пенсионном фонде. Перерасчет пенсии производится при изменении каких-либо параметров, влияющих на размер пенсии. Например, при добавлении стажа или при представлении другого варианта заработка за периоды до 01.01.2002 года, при достижении 80 лет или установлении первой группы инвалидности и в других случаях, предусмотренных законодательством", – сказал глава алтайского ПФР.

Он добавил, что подробную консультацию и разъяснения по исчислению пенсии жители Алтайского края также могут получить на личном приеме в клиентской службе Управления фонда.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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