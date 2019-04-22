Женщина угнала автомобиль у жителя Горно-Алтайска, чтобы съездить к своим знакомым.
Как сообщили в МВД по Республике Алтай, в полицию обратился житель региональной столицы, который заявил, что его машину угнала 30-летняя знакомая его родственников.
"Предварительно установлено, что накануне в гости к родственникам заявителя пришла их знакомая. Их дома не оказалось, и гостья, сообщив, что придет позднее, ушла. Спустя несколько часов заявителю позвонил его знакомый, который сообщил, что приходившая к нему домой женщина угнала автомобиль. Выйдя на улицу, горожанин увидел пропажу припаркованной у забора частного домовладения иномарки. После чего, вернувшись в дом, мужчина заметил пропажу ключей от транспортного средства", – уточняют в ведомстве.
Вскоре автомобиль под управлением женщины задержали в селе Карлушка. Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, где призналась в содеянном. Она пояснила, что угнала иномарку, чтобы съездить в гости к своим знакомым в село Шебалино.
Автомобиль изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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