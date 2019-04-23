В преддверии Дня Победы лесные предприятия региона предоставляют всем желающим сеянцы сосны. Их можно посадить самостоятельно либо принять участие в восстановлении участка леса (озеленении города или села). Акция пройдет в трех городах Алтайского края.

В Рубцовске мероприятие состоится во вторник, 23 апреля 2019 года, в двух форматах. С 9:00 до 11:00 в районе ТЦ "Меридиан" можно получить сеянцы сосны. В 15:00 желающие примут участие в восстановлении 10 гектаров участка леса в с. Половинкино Рубцовского района. Всего для акции сотрудники лесной отрасли приготовили шесть тысяч молодых деревьев.

В Барнауле акция состоится в пятницу, 26 апреля, в 13:00 в Барнаульском зоопарке по адресу: ул. Энтузиастов, 12. Жители и гости города могут взять сеянцы сосны обыкновенной, а также посадить деревца на территории зоопарка. Для акции в столице региона лесоводы приготовили 10 тысяч штук четырехлетней и двухлетней сосны.

Дата проведения акции в городе Камне-на-Оби уточняется.

"Пятый год подряд лесоводы проводят акцию "Лес Победы". Мы начинаем мероприятия раньше официальной даты праздника. Это связано с тем, что апрель выдался теплым и лесоводы уже выкопали посадочный материал, – рассказал Валерий Савин, директор по лесному хозяйству ЛХК "Алтайлес". – Важно, чтобы молодые деревья обрели постоянное место жительства до того, как проснутся – пустят почку. Приживаемость будет гораздо выше. Молодые деревца выращены в лесных питомниках, а значит, максимально адаптированы к региональным условиям".

Акция "Лес Победы" – это дань памяти участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Военный период в лесной отрасли – подвиг матерей, жен и подростков, работавших в тяжелейших условиях на лесозаготовках. Именно поэтому ежегодно в Алтайском крае закладываются Победные леса – лесоводы вместе с добровольцами гектар за гектаром высаживают деревья. Каждое из них – напоминание будущим поколениям о том, как сложно созидать и как легко разрушать.

"Когда началась война и мужчины ушли на фронт, женщины были приняты на должности лесников. Готовили лес, содержали большой лесхозный огород, сеяли овес для лошадей, пшеницу, – говорит Валентина Пашкова, заведующая Музеем леса в Ключевском районе. – Пожарными сторожами были женщины, три девочки ушли на курсы трактористов. Столько мужества, столько героизма! Была строгая дисциплина, как и положено в военное время. Никто не уходил в отпуск четыре долгих года. Лес вывозили на лошадях и быках. Только представьте, по всем показателям Ключевской лесхоз выполнял план на сто процентов!".

Война и ее герои не забыты. Сто тридцать гектаров леса посажено в Алтайском крае на границе с Казахстаном. Здесь же, на пригорке, среди зеленого моря молодых культур, в 2005 году установлен памятник, где увековечены имена всех 130 воинов.

ВАЖНО

Из воспоминаний работников лесной отрасли: "По пояс в снегу, в морозы женщины самоотверженно валили лес, распиливали его, а подростки увозили на санях в деревню. Заготовка древесины не прекращалась ни зимой, ни летом, когда от комаров спасались только дегтем, обмазывая им руки и лицо".

ЦИФРА

1227 тысяч кубических метров пиломатериала было выпущено в Алтайском крае с 1941 по 1945 год.