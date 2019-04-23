ИА "Амител" публикует истории читателей портала о героях Великой Отечественной войны. Напомним, в рамках благотворительного марафона "Спасибо за Победу!" мы продолжаем патриотический проект "Лица Победы" и предлагаем читателям поделиться историями о близких и родных, переживших ужасы Великой Отечественной войны на фронте или в тылу, прошедших концлагеря и выживших в блокаде. И сегодня героем нашей публикации стал Дмитрий Иванович Чернышев. Рассказ о нем в редакцию прислал его сын – Иван Дмитриевич Чернышев.

Мой отец, Дмитрий Иванович Чернышов, родился 20 мая 1922 года в с. Гуниха Залесовского района Алтайского края. Он был шестым и любимым ребенком, младшим сыном в многодетной семье сельского кузнеца – Ивана Петровича Чернышева, участника Русско-японской войны 1905 года. Мать – Анисья Петровна – была домохозяйкой.

Семья по тем меркам жила довольно богато: в большом деревянном доме на окраине села Гуниха, здесь же на подворье находилась кузница.

По воспоминаниям тети Дуси (Евдокии Ивановны – единственной сестры отца), у старшего женатого брата Василия (1905 г. р.) был собственный отдельный дом. Три средних брата – Федор, Иван и Куприян очень дружили и по молодости часто дрались из-за гармошки: кто первый успеет ее взять, тот и первый парень на деревне.

Средний брат Куприян (1915 г. р.) в 1935 году был призван в ряды РККА, где служил в кавалерии. Принимал участие в боевых действиях на Халхин-Голе, где и погиб в октябре 1939 года, при форсировании данной реки. Дмитрию тогда исполнилось только 15 лет и он очень переживал из-за смерти брата.

В 1940 году Дмитрий закончил 7 классов Гунихинской школы и пошел работать в колхоз. В июне 1941 году был призван в ряды РККА вместе с тремя старшими братьями – Василием, Федором и Иваном. Представьте состояние матери, проводившей на фронт сразу четырех сыновей!

Дмитрий по молодости и отсутствию образования на фронт сразу не попал, его направили в Омск на трехмесячные курсы связистов, по окончании которых ему было присвоено звание сержанта. В ноябре 1941 года его направили в одну из стрелковых дивизий, формировавшихся тогда в СибВО, где назначили командиром отделения связистов в пехотном батальоне. Дивизия формировалась в зимнее время и была хорошо вооружена: кроме винтовок Мосина были автоматы ППШ. Также солдаты и командиры дивизии были экипированы по-зимнему. По воспоминаниям отца, у каждого был полушубок, телогрейка, теплое белье, стеганые штаны, теплые носки, шапка-ушанка и валенки.

В начале декабря 1941 года дивизия прибыла под Москву и приняла участие в контрнаступлении частей Красной армии под Москвой. Принимал участие в этих боях и Дмитрий Иванович. В феврале 1942 года он получил ранение в ногу, осколок мины полностью перебил голень левой ноги. Когда его доставили в медсанбат, там решили ногу отнять, боясь воспаления. Да это и было проще в тех условиях. Дмитрий находился в сознании и, услышав решение врачей, заплакал. Остаться в 19 лет инвалидом он не хотел. Увидев его слезы, женщина-хирург в звании майора сказала: "Не плачь сибиряк, я постараюсь твою ногу сохранить".

Операция прошла удачно и Дмитрий был направлен в эвакогоспиталь под Саратов. Там он находился на излечении более полутора лет. Я сам читал справку из этого госпиталя, но в документах отца она не сохранилась.

В конце 1943 года отец был комиссован из рядов уже Советской армии. В начале 1944-го Дмитрий вернулся в родное село. На костылях он ходил до 1946 года, одновременно учился, а потом работал водителем колхоза "Победа" в селе Гуниха.

Судьба его родных братьев, ушедших на фронт вместе с отцом, сложилась более трагично. Старший брат Василий погиб в марте 1942 года на Ладожском озере, брат Иван в 1941 году попал в плен, после освобождения из немецкого концлагеря сидел 10 лет в лагерях Магадана, а после окончания срока заключения остался жить на Дальнем Востоке. Брат Федор (дядя Федя), единственный дядя, которого я видел живым, был ранен в 1943 году, и в 1944 году без левой руки вернулся в Гуниху. По словам моей мамы, погуляли братья в Гунихе и соседних селах знатно, хотя гармонистами уже и не были.

В 1948 году папа женится на Минеевой Пелагее Афанасьевне, моей маме. Они прожили вместе 40 лет и нажили 8 детей. Я – пятый ребенок в семье, родился в августе 1956-го, но запомнил, что у отца еще в 70-х годах из перебитой ноги выходили осколки мины, тонкие, как обломки иголки.

Из боевых наград у отца была одна медаль "За победу над Германией", которую он получил в 1947 году. Все остальные награды были юбилейными. Он не любил вспоминать военные годы, говорил, что об этом может рассказывать только тот, кто не пережил этого ужаса...

Я был назван в честь своего деда Иваном, а вот своего сына назвал в честь отца – Дмитрием, это наша семейная традиция. И я очень горжусь своим отцом, который был очень добрым и очень гордился своей семьей, детьми, все делал для семьи и своих детей.

Всего у моих родителей родилось 20 внуков и внучек, которые называли своего дедушку ласково – деда Митя. Сейчас дети нашей большой семьи приумножили наш род на 26 правнуков – наших любимых внуков и внучек! Жизнь семьи продолжается благодаря моему отцу, который смело защищал свою Родину, подарив нам мирную жизнь.

Ждем ваши истории. Присланные нам материалы мы опубликуем в рубрике "Марафон Победы" на сайте Amic.ru, а также в официальных группах проекта. Рассказы, копии фотографий и писем просим высылать на электронную почту konkurs@amitel.ru с пометкой "Марафон Победы". Не забудьте указать полные фамилию, имя и отчество вашего героя. Если вы располагаете информацией о его (ее) дате и месте рождения, дате и пункте призыва, дате гибели (смерти) и сведениях о награждении, просим также указывать данную информацию.

Медиагруппа "FM-Продакшн" совместно с администрациями Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска предлагает вам принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу!". Каждый из вас, дорогие читатели, участники, волонтеры и жители Барнаула, может помочь нам подарить радость ветеранам за их вклад в наше настоящее и будущее. Теперь сделать это очень просто.

Принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу!" можно следующим образом:

Вы сами можете закупить продуктовый набор по списку, который мы опубликовали в нашей группе в соцсети "ВКонтакте" и привезти его по адресам:

В Барнауле:

– пр. Социалистический, 109 (офис "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00);

– ул. Гвардейская 1/1 (Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00);

– пр. Социалистический, 34 (101-й кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 17:00 в будние дни).

Телефон: +7 (3852) 22-99-92



В Бийске:

ул. Спекова, 16 – 2 этаж (Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 08:30 до 17:00)

Телефон: +7 (3854) 555-500.



В Горно-Алтайске:

ул. Григория Чорос-Гуркина, д. 39/8, 2 этаж (Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 09.00 до 18.00)

Телефон: +7 (388-22) 2-57-57.



Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужным, с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу!"

Благотворитель может перечислить деньги на счет:



В Барнауле:

Для физических лиц:

№ карты: 4276 0216 8012 1956

Номер счета: 40817810102007628007

Банк получателя: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644

ПАО СБЕРБАНКБИК: 040173604

Кор/счет: 30101810200000000604

КПП 222443001

ИНН 7707083893

ОКПО 09101903

ОГРН 1027700132195

Адрес подразделения банка: 656038, БАРНАУЛ, ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 106А

Получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу!"



Для юридических лиц: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна

ИНН: 222212745286

Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Р/сч: 40802810023100001488

Кор/сч: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК: 045004774

Получатель: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за Победу!".

В Горно-Алтайске:

Горно-Алтайское Отделение №8558

ПАО Сбербанк России

ИНН 041102818988

ОГРНИП 314041101700051

Р/с 40802810602350098840

БИК 048405602

К/с 30101810300000000602

ИП Тадина Мария Викторовна

В Бийске:

ИНН 220455840499

р/сч 40802810200061100240

ООО КБ "Алтайкапиталбанк"

Корр. счёт 30101810900000000771

БИК 040173771

Индивидуальный предприниматель – Денисова Татьяна Сергеевна

Реквизиты для физ лиц в Бийске:

Получатель Денисова Татьяна Сергеевна

Счет: 4081 7810 7020 0252 9116

Банк: Алтайское Отделение №8644

ПАО Сбербанк г. Барнаул

БИК: 040173604

К\с: 30101810200000000604

Перечисление по номеру карты: 4276 0220 0584 5949

Перечисление по номеру телефона: +7 (962) 799-25-74



Официальные группы в соцсетях:

"ВКонтакте"

"Инстаграм"