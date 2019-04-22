Очередную фальшивую купюру номиналом 5000 рублей выявили в Барнауле, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Накануне в торговую сеть краевой столицы неизвестными лицами была сбыта денежная купюра достоинством 5000 рублей. При формировании инкассаторской сумки в розничном магазине данная купюра не была обнаружена. После передачи ее в кредитно-финансовое учреждение был осуществлен пересчет денежных средств и выявлен поддельный денежный билет номиналом 5000 рублей", – уточняют в полиции.
Правоохранители призывают жителей и гостей краевой столицы обращать внимание на купюры, вызывающие сомнения.
"Чтобы не стать жертвой преступного посягательства, необходимо обращать внимание на лиц, производящих расчет: в основном к категории "сбытчиков" относятся люди в возрасте от 18 до 35 лет, как мужского, так и женского пола. Практика показывает, что действия фальшивомонетчиков сводятся к элементарному размену поддельных купюр", – добавляют в ведомстве.
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