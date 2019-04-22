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Молодой парень убил лопатой двух людей в Горном Алтае

, ИА "Амител"
В деле, как часто бывает, замешан алкоголь
Фото: inscname.net

Фото: inscname.net

19-летнего безработного жителя Республики Алтай задержали по подозрению в убийстве 58-летнего мужчины и 50-летней женщины – жителей села Сёйка Чойского района. Подробности сообщает пресс-служба республиканского Следкома.

"По данным следствия, утром 17 апреля 2019 года обвиняемый пришел в гости к односельчанам, злоупотребляющим спиртными напитками. На протяжении всего дня компания, состоящая из хозяев-сожителей и молодого человека, распивала спиртное. Когда между хозяйкой дома и гостем возник конфликт, в ходе которого 19-летний парень ударил женщину по лицу, за свою сожительницу решил заступиться мужчина. Подойдя к обвиняемому, потерпевший попытался оттащить обидчика от женщины. Однако обвиняемый оттолкнул его от себя, затем жестоко избил обоих. Когда хозяева дома были без сознания, молодой человек нанес им множество ударов по телу ногами, лопатой для уборки снега и кухонным ножом", – рассказали в ведомстве.

Мужчина и женщина скончались на месте. Но обнаружили их только через три дня, когда их отсутствием обеспокоились родственники.

А молодой человек после ухода с места преступления был задержан участковым за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Он получил административный арест, и все это время находился в изоляторе временного содержания.

Теперь ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п."а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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