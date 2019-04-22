Спасатели предупреждают жителей и гостей Республики Алтай о возросшей лавиноопасности в горах.
В этой связи в региональном главке МЧС России граждан просят воздержаться от посещения лавиноопасных районов. Туристам, планирующим посетить Республику Алтай, настоятельно рекомендуют зарегистрироваться в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Алтай.
Также в МЧС напоминают, что большинство лавин сходит со склонов крутизной 30-45 градусов, но при определенных условиях может сойти с любого склона.
Комментарии
Раз такая новость, так бы неплохо было написать где эти лавино-опасные районы? Там везде горы, по сути везде тогда.
На Аю на выходные едешь, тоже регистрироваться надо?) Не понятно.