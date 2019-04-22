Эксперты проекта Общероссийского народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" в Алтайском крае передали властям Барнаула итоги проверки городских дорог, отремонтированных в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017–2018 гг.
Эксперты проекта выявили порядка 65 участков, где были нарушены целостность покрытия проезжей части, тротуара или парковки в результате коммунальной аварии либо прокладки инженерных сетей и коммуникаций. Разрушенными либо восстановленными с потерей нормативных транспортно-эксплуатационных показателей остались 98% таких участков. Это улицы Ядринцева, Папанинцев, Профинтерна, Максима Горького, Автотранспортная, Заринская, Красноармейский проспект. На бульваре 9 Января из-за коммунальной аварии оказалась разрушенной половина проезжей части протяженностью более 250 м. Провалы появились на улицах Петра Сухова и Эмилии Алексеевой.
Около коммунальных люков и колодцев просел асфальт. Особенно много таких случаев на Красноармейском проспекте. Среди других дефектов общественники назвали разрушение асфальтобетона вдоль трамвайных путей. К примеру, такая ситуация наблюдается на всем протяжении улицы Челюскинцев. Необходимо изменение технологии проведения работ и применения типов материалов при ремонте примыканий с трамвайными путями.
Шелушение и выкрашивание дорожного полотна, выбоины зафиксированы на улицах Новороссийской, Бехтерева, Матросова, Червонной, Германа Титова, Малахова, Смирнова, Северо-Западной. Общественники считают, что эти дефекты во многом обусловлены некачественным содержанием дорог зимой, а на Южном тракте – нарушением технологии укладки асфальтобетона.
На проспекте Космонавтов и улице Горно-Алтайской зафиксировано разрушение кромки проезжей части из-за неукрепленной обочины.
Общественники озвучили замечания на совещании под председательством министра транспорта Алтайского края, который поручил устранить дефекты до 20 мая 2019 г. в рамках гарантийных обязательств при соответствующих погодных условиях. Отметим, что за последние два года на ремонт дорог по программе "БКД" было направлено около 2,7 миллиарда рублей.
Комментарии
На Красноармейском еще и расковыряли вокруг люков.
Почему общественники где ответственные за прием работ