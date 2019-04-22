Теплая, но местами дождливая погода, ожидает жителей Алтайского края на этой неделе, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Если во вторник, 23 апреля, в крае будет без осадков, то уже в среду местами в юго-западных районах прогнозируют небольшой дождь.
В четверг, 25 апреля, погода изменится еще более существенно, и уже на большей части территории края прогнозируют небольшой, а местами умеренный дождь.
Дневные температуры в ближайшие трое суток будут балансировать в диапазоне +10...+18 градусов. Ночью местами ожидается слабый минус.
Ветер в Алтайском крае начнет усиливаться в среду, а к четвергу при порывах его скорость будут достигать 18 метров в секунду.
Комментарии
хорошо. газон в рост попрет