Первую очередь нового элеватора в Каменском районе Алтайского края планируется запустить в августе текущего года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам руководителя ООО "Агропромышленная строительная компания "Союз" Виктора Шатунова, в строительство комплекса по очистке, хранению и сушке зерна инвестор планирует вложить 1,2 миллиарда рублей. На сегодняшний день уже вложено 346 миллионов рублей, до конца года объем инвестиций составит 540 миллионов рублей.
Вице-премьер краевого правительства Александр Лукьянов особо отметил значимость данного проекта как для Каменской группы районов, так и всего региона.
По словам Виктора Шатунова, сегодня на предприятии уже работает почти 30 человек. Всего же на элеваторе планируется трудоустроить около 150 человек.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, 22 апреля в Камне-на-Оби проходит выездное совещание правительства Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко.
Комментарии
почти 30 человек - это 29 с половиною?Или начальник работников у себя сосчитать не может)))