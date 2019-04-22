Информация о госпитализации Любови Успенской не соответствует действительности. Исполнительница здорова, сообщил ТАСС в понедельник ее директор Виталий Макаров.
"По технической причине не вылетели на концерт в Барнауле. Она здорова, все в порядке", – сказал Макаров.
Ранее появилась информация, что певица не вылетела из Москвы на концерт в связи с госпитализацией. Вечером 22 апреля певица должна была дать концерт в Театре драмы в рамках юбилейного тура.
В гастрольном агентстве "Лига-Арт", привозящем артистку, сообщили, что сейчас обсуждается вопрос о переносе концерта на другую дату. Более подробную информацию они предоставят в ближайшее время.
В феврале этого года Любовь Успенская перед своим 65-летием переболела воспалением легких. При этом певица не отменила ни одного концерта, а лекарства принимала прямо на сцене.
Отметим, что практически все билеты на концерт Успенской в столице Алтайского края проданы.
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Техника подвела.