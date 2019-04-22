Глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал победу артиста Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Как сообщает пресс-служба кабмина, премьер-министр РФ высказался о шансах на улучшение отношений России и Украины.
"Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая, прежде всего, ситуацию на востоке страны. Поэтому главное, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслия", – подчеркнул Медведев.
По мнению Медведева, Киеву необходимо "понимание глубинной ценности отношений народов наших стран".
Комментарии
Каковы шансы встретить на улице динозавра? 50/50 - или встретишь, или нет... Примерно так же и с Украиной - нам в лицо плюют, а у нас "есть шансы на улучшение отношений", ведь плюют-то "честно, прагматично и ответственно".
Напрасные надежды. Еще хлеще будет истерия.
Надо не шансы подсчитывать, а военторг закрывать, а в Крыму обеспечить такой уровень жизни населению, чтобы даже мысли не было о возврате... А мы, тута, пойдем на любые лишения, даже на последнее место по зарплате в стране, только бы нашим братьям было хорошо!
а чего наших так ситуация на востоке Украины напрягает, русских много, так их в Израиле не меньше. Но чего то туда не лезем со своими советами
жорик, в Израиле ихтамнетов нет, в отличии от востока Украины
Нужно не комментировать, а поздравлять, как весь цивилизованный мир, Трамп, Меркель, Макрон, МИД Британии проздравили, а из России же поздравления Зеленскому с победой пока направила только РПЦ...