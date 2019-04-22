Дочь экс-депутата парламента Алтайского края, скончавшегося в марте 2019 года, Александра Гукова намерена принять участие в довыборах на место отца. В пресс-службе партии "Единая России" сообщили, что она подала документы на участие в предварительном партийном голосовании, победитель которого пойдет на выборы от "ЕР".
"Для папы было очень важно помогать людям. И в сложившейся ситуации я поняла, что должна продолжить его дело. До настоящего момента в каких-либо выборах участия не принимала. Поскольку являюсь сторонником "Единой России", решила принять участие в предварительном голосовании партии", – цитирует пресс-служба партии Юлию Суздалеву.
32-летняя Юлия Суздалева работает юристом в крестьянском хозяйстве своего отца – КХ Гукова А.В.
Напомним, 8 марта 2019 года в санатории в Яровом скоропостижно скончался 71-летний депутат АКЗС, известный фермер Александр Гуков. Он был избран в парламент по одномандатному избирательному округу №2. В конце марта АКЗС, как того требует закон, лишило его полномочий. Избрать на это место нового депутата возможно только на довыборах, которые состоятся 8 сентября 2019 года.
Партия "Единая Россия" традиционно выдвинет своего кандидата после предварительного внутрипартийного голосования (праймериз). Кроме Суздалевой заявку на участие в праймериз подали два студента: Виктория Анищенко и Валерий Васильев.
Комментарии
хорошо, что у Путина аж 2 дочери. Без царя не останемся
наследственность
22.04.2019 15:30
- гость -
да и внуки растут))
И касты как в Индии
"Для папы было очень важно помогать людям. И в сложившейся ситуации я поняла, что должна продолжить его дело. До настоящего момента в каких-либо выборах участия не принимала. Поскольку являюсь сторонником "Единой России", решила принять участие в предварительном голосовании партии", – цитирует пресс-служба партии Юлию Суздалеву.
Юленька! ты всех растрогала до слез !!!)))