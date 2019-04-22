Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что украинцы захотят отставки Владимира Зеленского с поста президента уже через полгода.
Как сообщает ДУМА ТВ, по словам Жириновского, Зеленский является марионеткой олигарха Игоря Коломойского и граждане Украины это быстро поймут.
"ЛДПР еще до первого тура выборов президента на Украине внесла в Госдуму законопроект о непризнании их итогов. Мы свою позицию не меняли, потому что власти Украины практически исключили из голосования избирателей юго-востока, Донбасс, Луганск, потому что Украина полностью превратилась в колонию США", – подчеркнул политик.
Также Жириновский уверен, что улучшения отношений между Россией и Украиной не стоит ждать в ближайшие 20-30 лет.
Комментарии
Дык, эта, а разве можно в отставку отправлять Президента страны! Это только враги народа могут до такого додуматься...
Украина полностью превратилась в колонию США
Ну тут же не поспоришь. Можно выдержать полугодовую паузу с признанием, они же не открыли участки в РФ и наблюдателей из РФ не пустили
гость 15:42
и как же сие у себя под носом допустил мудрый дедушка?