Региональная лига "КВН-Алтай" узнала полный список полуфиналистов и ушла на продолжительные каникулы до осени. 20 апреля в ДК "Сибэнергомаш" состоялся второй четвертьфинал сезона 2019 года. По его итогам в полуфинал прошли пять команд: "Сын Маминой Подруги" (г. Барнаул), "Электро Дед" (с. Ключи), "Экстрим" (с. Сычевка), "Твердятич Пихто" (г. Горно-Алтайск), "Сборная Усть-Каменогорска" (г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан).
Во втором четвертьфинале приняли участие команды из Алтайского края, Новосибирской области и Республики Казахстан. По итогам оценок жюри и реакции зрителей победителями второй 1/4 финала стали сразу две команды: "Электро Дед" (с. Ключи) и "Твердятич Пихто" (г. Горно-Алтайск). В номинации "Лучший актер" победил "Дед" из команды "Электро Дед", а "Лучшая шутка" прозвучала во время выступления команды "Сын маминой подруги" из Барнаула. Команды "Сборная супергероев "Каменные Рагнарёки" (с. Верх-Тула), "Сборная Заринска" (г. Заринск) и "22 регион" (г. Барнаул), не смогли пройти в полуфинал, заняв пятое, шестое и седьмое место соответственно.
Полуфинальные игры состоятся осенью. По итогам двух четвертьфиналов в осенний этап, помимо перечисленных команд, прошли: "Сборная Сбербанка" (г. Барнаул), "Сборная Медицинского Университета" (г. Барнаул), "Счастливо" (г. Барнаул), "От души" (г. Барнаул), "Турбо Пушка" (г. Новосибирск).
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