Жителей Барнаула приглашают на кастинг нового сезона проекта ТВ-3 "Последний герой", который состоится в Новосибирске. Собеседования с участниками пройдут в гостиничном комплексе DoubleTree by Hilton 27 апреля с 10:00. С собой достаточно взять только паспорт РФ. Анкету участника можно посмотреть на официальном сайте телеканала ТВ-3 https://tv3.ru/
"Последний герой" – российская версия популярного во всем мире формата, также известного под названиями Expedition Robinson ("Экспедиция Робинзон") и Survivor ("Выживший"). Существует больше 40 локальных версий, созданных по официальной франшизе, которые выходили в эфир более чем в 60 странах мира. Самой популярной является американское ответвление шоу, которое выходит на канале CBS с 2000 года. К настоящему моменту там вышло в эфир уже 37 сезонов, и сейчас в разработке находятся еще три. В России шоу впервые появилось на экранах в 2001 году на Первом канале, а его ведущим был Сергей Бодров-младший.
В эфире ТВ-3 шоу "Последний герой. Актеры против экстрасенсов" стартовало 2 марта 2019 года – ровно через десять лет после окончания предыдущего, шестого сезона. Ведущей программы стала Яна Троянова, а среди участников оказались Артур Смольянинов, Ирина Безрукова, Пахом, Юлия Александрова и другие знаменитости.
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