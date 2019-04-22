Часть дорог Камня-на-Оби передадут в собственность Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом было заявлено 22 апреля в ходе визита правительственной делегации в Каменский район. Как отметил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, муниципалитет ведет кадастровые работы, чтобы передать часть дорог в краевую собственность.
"По этим дорогам идет транзитный транспорт. И поскольку у нас нет обхода, логично забрать их в краевую собственность. На следующий год мы возьмем эти работы в полном объеме. Где необходимо – выполним водоотвод, обустройство тротуаров и освещение", – сказал региональный министр.
По остальным улицам приступят к ямочному ремонту, чтобы обеспечить безопасный проезд.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в свою очередь подчеркнул, что ремонт надо вести по согласованию с администрацией города и с жителями.
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