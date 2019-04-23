Все мы предвкушаем начало дачного сезона, когда можно будет вырваться на свежий воздух из душного, пыльного города. Но если взрослым в радость садово-огородные эксперименты, то дети не всегда охотно ездят на дачу, мотивируя тем, что скучно. Чем же можно заинтересовать юных непосед, чтобы лето прошло ярко, с пользой для здоровья? Такой палочкой выручалочкой может стать детский спортивный комплекс на лужайке перед дачным или загородным домом.
Что представляет собой детский спортивный комплекс для дачи?
Дачный спортивный комплекс представляет собой металлическую конструкцию с атмосферостойким покрытием. Обычно такие спортивные комплексы многофункциональны и включают в себя ряд тренажеров для занятий на открытом воздухе. Это лестницы, рукоходы, турники, канатные лазы, пластиковые горки, качели и многое другое.
В отличие от взрослого спортивного оборудования, детские комплексы имеют яркую интересную окраску. Это настоящая находка для активных и подвижных малышей.
Чтобы правильно выбрать дачный спортивный комплекс, надо учесть ряд параметров.
1. Какого возраста дети будут заниматься на спортивном комплексе. Для малышей больше подойдет комплекс с пластиковой горкой и качелями. Для подростков будет актуален спортивный комплекс с турником и брусьями.
2. Важно предусмотреть зону безопасности. Площадка под дачный комплекс должна быть достаточно большой, чтобы, например, качаясь на качели, ребенок не ударился о близстоящие постройки.
3. Количество детей, которые будут заниматься на дачном комплексе. Есть небольшие спортивные комплексы, рассчитанные на одного занимающегося. Но если детей несколько, то лучше приобрести комплекс, на котором могут заниматься два или три ребенка одновременно.
4. Товар должен быть сертифицирован в соответствии с российским законодательством.
Все спортивное оборудование рассчитано на максимальный вес занимающегося 100 кг. Испытания проводятся на 200 кг. Таким образом, большинство взрослых вполне может заниматься на дачных комплексах. Это отличный отдых после трудового дня на садовом участке. Вис на турнике, если нет противопоказаний, отлично снимает усталость с мышц спины.
Необходимости убирать спортивный комплекс на зиму нет. Все оборудование атмосферостойкое и надежное. Единственное, когда можно убрать комплекс в помещение, если в зимнее время дача не охраняется и вы опасаетесь воровства. Другой причины нет.
В комплект дачного комплекса входит подробное руководство по установке и эксплуатации. Поэтому люди, умеющие держать в руке гаечный ключ, вполне справятся с такой задачей. Если вы сомневаетесь в своих силах, то всегда для монтажа можно привлечь профессионалов.
В Барнауле детские спортивные комплексы для дачи можно купить в компании "Красный Кит". На сайте компании вы найдете большой ассортимент дачного спортивного оборудования на любой вкус и кошелек. Приобретая такое полезное спортивное оборудование, вы помогаете вашему ребенку стать более здоровым, сильным и ловким.
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Комментарии
А вот почему не пишите как сделать, чтобы дачный комплекс остался на том же месте, а не переехал в цветмет например? Или куда еще? Чтобы не выкопали/выдрали/срезали ?