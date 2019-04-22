Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края на фоне скандала, связанного с усадьбой купца Михайлова, отчиталась на своем сайте об итогах работы за неделю. Сразу шесть объектов культурного наследия будут сохранены благодаря ведомству.
Как следует из релиза, правообладатели памятников истории и культуры обратились в ведомство с заявлениями о необходимости проведения работ. Один из этих объектов находится в Бийске – это "Дом Зенковых" по ул. Советской, 18. В Барнауле должны привести в порядок пять зданий. Среди них двухэтажный жилой дом из дерева по ул. Анатолия, 104, который был построен в 1907 году. Также "Здание административное" по проспекту Ленина, 62, возведенное в 1948 году.
Требует ремонта объект культурного наследия регионального значения "Банк" на ул. Молодежной, 38 (1950-е, архитектор В. П. Горюнов). Еще один объект – "Дом Полякова и Яковлева" на ул. Максима Горького, 30. Собственники планируют провести ремонт внутренних помещений, фасадов, организовать противоаварийные мероприятия, а также "приспособить памятники под современные условия эксплуатации", сообщает управление. В селе Топчиха запланировано проведение ремонта с благоустройством территории "Мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)".
Комментарии
В смысле: благодаря ведомству? В чём их заслуга в отношении "Дом Зенковых"? Частное лицо выкупило здание у Ростелекома и на свои деньги восстанавливает...