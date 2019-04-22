Предпринимателя из Барнаула будут судить по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в 2014 году предприниматель разработал план систематического осуществления незаконных банковских операций без наличия специального на то разрешения и лицензии.

"Для этого он организовал на территории Алтайского края преступную группу из шести человек, в составе которой в период с 2014 по 2016 годы совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, по их банковским счетам с последующим обналичиванием. За данные услуги преступная группа получала денежное вознаграждение в размере от 3% до 7% от суммы привлеченных денежных средств", – уточняют в СКР.

В ведомстве добавляют, что в целом за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 520 миллионов рублей.

По данным Следкома, доход организованной преступной группы в виде вознаграждение за данные услуги составил более 25 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие по остальным участникам преступной группы продолжается.