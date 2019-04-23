День, который разделит ваше мнение о Mitsubishi L200* на до и после. День, который изменит ваше представление об автомобилях с полным приводом.

27 апреля 2019 года в 11:00 Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors*, приглашает всех жителей и гостей Барнаула на презентацию нового L200 на лыжную базу "Локомотив" по адресу ул. Кутузова, 140.

В этот день каждый желающий сможет записаться на тест-драйв и испытать новую форму силы Mitsubishi L200. Не пропустите это феноменальное событие: внедорожный тест-драйв за рулем дерзкого пикапа на специально подготовленной трассе, уникальный тест-драйв вместе с подготовленным специалистом на полосе препятствий с крутыми подъемами и спусками, бревенчатым навалом, уклоном и ж/д переездом. Вы сможете лично проверить маневренность автомобилей на естественных внедорожных препятствиях. Желающие также могут записаться на тест-драйв динамичного и яркого Eclipse Cross* и флагманов модельного ряда Pajero Sport* и Outlander*, а также надежного Pajero*.

Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа с конкурсами и подарками, а также сюрприз для поклонников российского бокса – массовая разминка и мастер-класс от титулованного чемпиона по боксу Дмитрия Сухотского**.

Для самых маленьких – интерактивная детская зона c надувным батутом, а также аниматор и бесплатный аквагрим: пока родители будут увлечены автомобилями, дети смогут весело провести время!

Главный герой презентации – новый Mitsubishi L200. Его мужественный внешний вид реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield*, улучшенная система полного привода обеспечивает выдающиеся внедорожные характеристики, а новейшие системы активной безопасности и помощи водителю дарят повышенный комфорт и управляемость.

Особенностями нового L200 являются:

новая 6-ступенчатая автоматическая КПЛ;

обогрев рулевого колеса;

новый дизайн экстерьера;

камера заднего вида;

полноприводная трансмиссия Super Select 4WD-II*.

Основные изменения по сравнению с "дорестайлингом":

– новая автоматическая коробка передач – 6AT;

– оптимизированы настройки подвески;

– улучшена тормозная система;

– усилена жесткость кузова;

– улучшены аэродинамические характеристики;

– снижены шумы от сопротивления воздуха;

– улучшена топливная экономичность;

– увеличена глубина кузова +15 мм (865 мм);

– длина и высота машины увеличены +20 м /+10 мм (5,225 мм / 1,815 мм)

– больше дорожный просвет +15 мм (220 мм);

– увеличены углы въезда и съезда -31⁰ и 29⁰ (текущие 30⁰ и 28⁰).

Еще один сюрприз Автоцентр АНТ приготовил для владельцев автомобилей Mitsubishi: разработана привлекательная программа лояльности, участники которой получат выгоду при сдаче собственного автомобиля по программе трейд-ин при приобретении нового автомобиля Mitsubishi в кредит или за наличный расчет.

Зарядитесь хорошим настроением, испытайте незабываемые эмоции и проведите время интересно и весело с семьей и с Автоцентром АНТ!

Всех желающих 27 апреля в 11:00 ждем по адресу: г. Барнаул, ул. Кутузова, 140.

Подробности по телефону: +7 (3852) 29−00−29.

Автоцентр АНТ – официальный дилер MITSUBISHI MOTORS

г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д

Телефон (3852) 29-00-29

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*Мицубиши Эль200, Мицубиши Моторс, Эклипс Кросс, Паджеро Спорт, Аутлендер, Паджеро, Супер Селект 4ВД-2, Динамик Шилд – прим. ред.

**Дмитрий Сухотский – чемпион СНГ и славянских стран по версии WBS, чемпиона Европы по версии WBO, международный чемпион IBF, межконтинентальный чемпион WBO. Имеет пояс Европейской боксерской ассоциации.